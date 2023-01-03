وزير المالية يواصل تقبل التعازي بوفاة والده في صور

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وقدّمت واجب العزاء فاعليات سياسية واجتماعية وبلدية واختيارية وأمنية وأحزاب سياسية لبنانية وفلسطينية وممثلين عن "حزب الله" و"حركة أمل" وأهالي صور والمنطقة.وكان وزير الطاقة وليد فياض قدّم واجب التعازي لوزير المالية، كما وزار فياض دارة الوزير والنائب الرحال علي الخليل حيث كان في استقباله نجله الدكتور اياد الخليل الذي شكر له التعزية.