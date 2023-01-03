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لبنان

وزير المالية يواصل تقبل التعازي بوفاة والده في صور

Lebanon 24
03-01-2023 | 14:13
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واصل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل وعائلته، تقبل التعازي بوفاة والده في مجمع الخضرا الديني.

وقدّمت واجب العزاء فاعليات سياسية واجتماعية وبلدية واختيارية وأمنية وأحزاب سياسية لبنانية وفلسطينية وممثلين عن "حزب الله" و"حركة أمل" وأهالي صور والمنطقة.
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وكان وزير الطاقة وليد فياض قدّم واجب التعازي لوزير المالية، كما وزار فياض دارة الوزير والنائب الرحال علي الخليل حيث كان في استقباله نجله الدكتور اياد الخليل الذي شكر له التعزية.
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