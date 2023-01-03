الدفاع المدني أخمد حريقاً في خراج بلدة بيت الحاج العكارية

إندلع حريق في خراج بلدة بيت الحاج العكارية بدأ بالأعشاب وامتد بفعل الرياح ليطاول حقلاً من القصب وأشجاراً حرجية وأخرى مثمرة.



وعلى الفور، سارعت عناصر الدفاع المدني في مركز خريبة الجندي ومتطوعوه الى مكان الحريق، وتم العمل على تطويقه والسيطرة عليه وإخماده قبل امتداده الى الأراضي المجاورة والمشجرة.

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