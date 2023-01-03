Advertisement

لبنان

حريقٌ يضرب مطعماً في طرابلس.. وفرق الإطفاء تعمل على إخماده

Lebanon 24
03-01-2023 | 14:50
A-
A+
Doc-P-1025617-638083797239726191.jpg
Doc-P-1025617-638083797239726191.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال بأنّ فرق الإطفاء في الدفاع المدني تعملُ على إخماد حريق شبّ داخل أحد المطاعم في مدينة الميناء.
 
ووفقاً للمعلومات، فقد تمّ نقل أحد الاشخاص الى المُستشفى الاسلامي بعد إصابته بحالة اغماء نتيجة تنشقه الدخان بسبب الحريق.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
في طرابلس... حريق في أحد المستودعات (صور)
lebanon 24
04/01/2023 00:54:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني: إخماد حريق محول للكهرباء عند دوار نهر ابو علي - طرابلس
lebanon 24
04/01/2023 00:54:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول باخرة مواد غذائية الى طرابلس مقدمة من تركيا للأجهزة الأمنيّة اللبنانية
lebanon 24
04/01/2023 00:54:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الأضرار كبيرة... حريق ضخم يضرب محلاً تملكه خبيرة تجميل لبنانيّة في عاصمة عربيّة (صور)
lebanon 24
04/01/2023 00:54:52 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

حريق

طرابلس

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2023-01-03
17:01 | 2023-01-03
16:58 | 2023-01-03
16:55 | 2023-01-03
16:35 | 2023-01-03
16:14 | 2023-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website