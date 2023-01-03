حريقٌ يضرب مطعماً في طرابلس.. وفرق الإطفاء تعمل على إخماده

أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال بأنّ فرق الإطفاء في الدفاع المدني تعملُ على إخماد حريق شبّ داخل أحد المطاعم في مدينة الميناء.

ووفقاً للمعلومات، فقد تمّ نقل أحد الاشخاص الى المُستشفى الاسلامي بعد إصابته بحالة اغماء نتيجة تنشقه الدخان بسبب الحريق.