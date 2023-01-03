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لبنان

معلومة طارئة عن الرواتب ودولار "صيرفة".. ماذا جرى مؤخراً؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-01-2023 | 14:56
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كشفَت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنّ بعض المصارف لجأ مؤخراً إلى تخفيضِ سقوف السحب النقدي للأفراد من دون معرفة الأسباب.
وبحسب المصادر، فإنّ هذا الإجراء برّرته بعض المصارف بارتفاع سعر الدولار على منصة "صيرفة"، إلا أنَّ هذا الأمر ليس دقيقاً، وقالت: "ما يتبين حالياً هو أن خطوة داخل المصارف لضبط سحوبات الدولار عبر صيرفة، خصوصاً تلك المرتبطة بالرواتب، الأمر الذي قد يشير إلى تقليصٍ في ضخّ الدولار عبر المنصّة". 
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وأضافت: "ما تبيّن مؤخراً هو أنّ أقصى حدّ للسحوبات النقديّة للكثير من الحسابات هو 5 مليون ليرة لبنانية، أي ما يوازي 130 دولاراً على سعر صيرفة 38 ألف ليرة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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