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لبنان

خبيرٌ يعلن.. هذا ما يفعله مصرف لبنان ضمن سوق الدولار

Lebanon 24
03-01-2023 | 16:04
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بثّت قناة الـ"LBCI"، اليوم الثلاثاء، تقريراً تحت عنوان "قرار مصرف لبنان بشأن صيرفة دخل حيز التنفيذ... والحركة تفاوتت في المصارف".
 
وأشار التقرير إلى أنّ عدداً من المواطنين حمل أكياساً من الليرة لتبديلها من المصارف وفق دولار منصة "صيرفة" والبالغ سعره 38 ألف ليرة لبنانيّة، وذلك خلال أول يوم عملٍ فعلي في السنة بعد الأعياد.
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وبحسب التقرير، فإنّ أعداد المواطنين تفاوتت بين مصرفٍ وآخر، كما تباينت الكميات المودعة.
 
وعرضت الـ"LBCI" في تقريرها تصريحاً للخبير الاقتصادي محمود جباعي الذي قال إن "هناك كتلة نقدية من الليرة اللبنانية في السوق بقيمة 74 تريليون ليرة"، موضحاً أن "مصرف لبنان يحاول سحب نصف تلك الكتلة النقدية من أجل فرض انضباطٍ واستقرار مرحلي لسعر الصرف"، وأضاف: "إذاً، فإنّ مصرف لبنان يحتاجُ إلى نحو 700 مليون إلى مليار دولار للقيام بذلك". 
 
بدوره، قال مصدرٌ في البنك المركزي لـ"LBCI" إنّ خطوة مصرف لبنان الأخير هدفها الحدّ من القفزات الكبيرة للدولار وضبط المنحى العام والتخفيف من التذبذبات"، وأضاف: "لو لم يتدخل المصرف المركزي لكان سعر الدولار أعلى بكثير. مصرف لبنان ما زال يدفع فوائد بعض الديون الخارجية إلى جانب قروض الدولة، في حين أن احتياطه لم يتراجع من 4 أشهر". 
 
وأكّد المصدر أنّ "هدف السياسة النقدية المحافظة على الاستقرار المطلوب فيه هذا الظروف وسط عدم ظهور الإيجابيات السياسيّة".
 

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