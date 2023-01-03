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لبنان

مصدرها لبنان.. وزارة الثقافة تتحرّك لاستعادة قطع أثرية تاريخية من أميركا!

Lebanon 24
03-01-2023 | 16:58
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أحال وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمَد وسام المرتضى اليوم إلى هيئة القضايا في وزارة العدل، مُطالعة الوزارة في القضيَة المرفوعة من المدعو جورج لطفي أمام مجلس شورى الدَولة لإبطال كتاب كان قد وجَهه الوزير المرتضى إلى وزارة الخارجية والمغتربين في 27/10/2021 لاسترداد 24 قطعة أثريَة مصدرها لبنان وهي عبارة عن رأس روماني و23 قطع من الفسيفساء.
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وطلب المرتضى في مطالعة الوزارة "اتخاذ الإجراءات الإداريَة والقانونيَة بالتَعاون مع الجهات المُختصَة من أجل إعادة هذه القطع إلى موطنها الأصلي لبنان، وكذلك الادِعاء على السيِد جورج لطفي أمام النِيابة العامة المُختصَة لحيازته هذه القطع بطريقة غيْر مشروعة ولإجراء التَحقيقات اللازمة في حال موجود قطع أثريَة أخرى لديْه بطريقة مماثلة".
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