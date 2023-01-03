أكثر من خمسين مليون دولار ثمن التأخير

يؤكد خبير نفطي أن مجموع المبالغ المدفوعة لبواخر الفيول والمازوت بسبب تأخير عمليات التفريغ تُقدّر بأكثر من خمسين مليون دولار في السنوات العشر الأخيرة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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