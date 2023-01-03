يدرس أصحاب المصانع في أكثر من منطقة صناعية إمكانية إنشاء محطات مشتركة على الطاقة الشمسية بعد زيادة تعرفة الكهرباء وارتفاع كلفة المازوت للمولدات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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