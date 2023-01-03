المفتي دريان: الشغور الرئاسي يهدد المسلمين والمسيحيين.. نصرالله لباسيل: "ما حدا جابرك"

Advertisement

سجلت الساعات الماضية المزيد من المواقف من الازمة الرئاسية ابرزها دعوة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان النواب الى "حسم إنجاز الاستحقاق الرئاسي بانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب ‏فرصة ممكنة، لأن الوطن والمواطنين لم يعودوا يتحملون هذا الفراغ المدمر لكل مقومات ‏الدولة"، كما طالب "بانتخاب الرئيس بمواصفات رجل الدولة المحتضن لكل ‏المواطنين والحريص على حقوقهم جميعا وان يكون خارج المحاور الإقليمية وعلى ود ‏وتعاون مع الأشقاء العرب والدول الصديقة والمحبة للبنان"، وقال: "الشغور الرئاسي امر ‏مرفوض وخطير ويهدد المسلمين والمسيحيين في وطنهم المبني على أسس ثقافة المواطنة ‏والعيش المشترك، وغير مقبول في أي شكل من الاشكال ان يستمر هذا الشغور الرئاسي ‏الذي يلحق الضرر بجميع مكونات الشعب اللبناني، فالحوار والتعالي عن المحاصصة ‏والمصالح الذاتية هو المدخل والأساس في التفاهم للوصول الى حل ينقذ لبنان من الانهيار ‏الذي أصبح يحتل مساحة واسعة في مؤسساته، والتجارب السابقة في الشغور الرئاسي كلفت ‏لبنان الكثير من تراجع الإنماء والتطور والتقدم والازدهار". وناشد كل المخلصين ‏والغيورين على وطنهم لبنان "التواصل والتلاقي والتشاور وإطلاق المبادرات البناءة التي ‏تجمع ولا تفرق، فالوطن بحاجة الى جهود كل أبنائه، للخروج من هذا النفق المظلم‎"‎‏.‏وكتبت" نداءالوطن": أطل الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله مساءً بعد انقطاع قسري عن الإعلام لينهي من جهة الشائعات المتداولة حول تدهور صحته، وليضع حداً من جهة أخرى لسياسة "الابتزاز" التي ينتهجها رئيس "التيار الوطني الحر" في معرض تلويحه المتكرر بفكّ التحالف مع "الحزب" على خلفية احتدام الاختلاف بينهما حيال الملفين الرئاسي والحكومي، فما كان من نصرالله إلا أن وضع باسيل أمام معادلة "ما حدا جابرك" على التحالف مع "حزب الله"، تاركاً له مطلق الحرية في إبقاء يده بيد "حزب الله" أو نزعها منها.وأكد نصرالله الاتجاه إلى عقد "لقاءات قريبة" لمحاولة معالجة الخلافات انطلاقاً من حرص "حزب الله" على الاستمرار في العلاقة والصداقة مع "التيار"، لكنه أضاء في المقابل على "الخلل في السياسة والإعلام" الذي أصاب هذه العلاقة، مذكّراً بما كان يقوله لباسيل حين كان يلتقيه "نظراً لتعذّر عقد لقاءات مع الرئيس ميشال عون" خلال فترة ولايته الرئاسية: "في أي وقت تشعرون فيه بالحرج والضيق وأنه لم يعد لديكم مصلحة في هذا التفاهم (مار مخايل) والتحالف (مع "حزب الله") فإنتم غير ملزمين ولن نكون منزعجين"، وأضاف: "نحن لا نلزم أحداً ولا نجبر أحداً على التحالف أو التفاهم معنا، وفي السّياسة إذا وضعنا يدنا بيد حليف فلا نبادر إلى سحبها إلّا إذا أراد هو ذلك". وعلقت أوساط نيابية مطلعة في التيار الوطني الحر على مواقف السيد نصرالله، فقالت عبر «البناء» إن «التيار يبادل الحزب الحرص على الحوار والتعاطي الإيجابي». وعن تأكيد نصرالله تمسك الحزب بالعلاقة مع التيار إلا إذا أراد الأخير الخروج من التفاهم، شدّدت الأوساط على أننا كتيار «نقول نفس الأمر مع العلم أن العلاقة تكون سليمة عندما يحفظ الطرفين بعضهما. وهذا ما لم نعد نلمسه بالأداء السياسي للحزب في الآونة الأخيرة، من هنا نعتقد أن التباين الواضح يعترف به الطرفان وهو لا يفسد الود، ولكنه يفتح الباب أمام خيارات متباعدة في القضايا المطروحة». مضيفة أن كلام السيد نصرالله غير كافٍ إذ يجب الاعتراف أولاً بارتكاب خطأ المشاركة في اجتماع حكومة تصريف الأعمال.أما إزاء كلام نصرالله في الملف الرئاسي، فرأت الأوساط إنه «كلام إيجابي بدعوته للإجماع بين اللبنانيين على رئيس واعتبار ذلك مدخلاً الى إعادة تكوين الدولة. وهذا ما يحمل استعداداً للبحث بأسماء تشكل قاسماً مشتركاً بين الجميع».