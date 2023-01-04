عبدالله: ستبقى فلسطين قضيتنا المركزية

غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "تحدي حكومة العدو الاسرائيلي الجديدة للمشاعر القومية والدينية، عبر اقتحام أحد أركانها المتطرفين للمسجد الأقصى، هو دلالة على أن الصراع الوجودي مع هذا الكيان سيستمر. وستبقى فلسطين قضيتنا المركزية".

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