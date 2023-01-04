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لبنان
عبدالله: ستبقى فلسطين قضيتنا المركزية
Lebanon 24
04-01-2023
|
00:51
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غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "تحدي حكومة العدو الاسرائيلي الجديدة للمشاعر القومية والدينية، عبر اقتحام أحد أركانها المتطرفين للمسجد الأقصى، هو دلالة على أن الصراع الوجودي مع هذا الكيان سيستمر. وستبقى فلسطين قضيتنا المركزية".
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