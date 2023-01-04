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لبنان

"التيار" ينشئ "لجنة الحردانين"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-01-2023 | 01:30
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في إطار الورشة الداخلية التي يقوم بها "التيار الوطني الحر" لمعالجة الثغرات التي شابت الإنتخابات النيابية وما بعدها من خلافات بين الكوادر وبين القيادات والجمهور والمناصرين والناخبين ، عُلم ان مركزية "التيار" قررت إنشاء "لجنة الحردانين" التي تعنى بمصالحة جميع المستائين من اداء  التيار في المرحلة السابقة وخاصةً إبان الإنتخابات النيابية.

ووفق مصدر مطلع فان عمل هذه اللجنة سوف يبدأ بزيارة البيوت والقرى في جبل لبنان قبل غيرها من المحافظات.

وبحسب معلومات اعلامية فان أكثر من خمسين عضواً في التيار في قضاء عاليه، قدموا استقالاتهم خلال الأسبوع الأخير من العام الفائت اعتراضاً على فصل القيادي السابق مارون ابي خليل، قبل نحو شهرين، وأرسلوا رسالة استقالة إلى رئيس التيار جبران باسيل، مفادها "رفض القرارات التعسفية" التي طالت أبي خليل، الذي فصل من التيار بتهم تتعلق بعدم العمل لصالح لائحة التيار في الانتخابات النيابية.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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