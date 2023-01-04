مطالب الاساتذة على الطاولة.. وهذا ما سيجري اليوم

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أكّد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض الحرص على استمرار العام الدراسي، مشيرًا إلى أن هذا الحرص يحتاج لمقوّمات.ولفت نعمة في حديث إلى "صوت كل لبنان" إلى أنه تمّ ضرب وحدة التشريع في الموازنة ولم يعط الأساتذة في التعليم الخاص ثلاثة أضعاف رواتبهم كما تمت الزيادة لأساتذة القطاع الرسمي، وقال إن قطاعهم مشمول بسلسلة الرتب والرواتب.وأضاف: "المصارف لم تصرف رواتب معلمي القطاع الخاص بحسب منصة صيرفة أمس"، لافتا إلى أن الأساتذة المحالين إلى التقاعد تمتنع المصارف عن صرف شيكاتهم.وكشف محفوض عن لقاء مع وزير التربية عباس الحلبي بعد ظهر اليوم.وقال: "سنتواصل مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وإذا لم يكن هناك تجاوب سندعو إلى جمعيات عمومية وعلى هذا الأساس نقرّر".وإذ استبعد محفوض إعلان الإضراب المفتوح، لفت إلى إمكانية تنفيذ تحرّكات في الشارع واعتصامات مشدّدًا على أن القرار يعود للجمعية العمومية بعد عقدها.