كتل هوائية تتجه نحو لبنان: الأمطار عائدة والثلوج على هذا الارتفاع

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية ان كتلا هوائية رطبة تسيطر فوق شمال مصر وليبيا تتجه تدريجياً نحو لبنان اعتباراً من ظهر اليوم الاربعاء وتسبب بتساقط امطار خفيفة عابرة بخاصة في بعض المناطق الجنوبية، على ان تتكدّس السحب الرعدية ليل الخميس فيتحول طقس يومي الجمعة والسبت الى ممطر بنسبة 80% فوق الاراضي اللبنانية، وتتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو 2100متر، ويبقى لبنان تحت تأثير حالة عدم الاستقرار لغاية مساء السبت.

طقس اليوم الأربعاء: غائم مع تساقط امطار متفرقة لا تشمل كل الاراضي اللبنانية

طقس يوم الخميس: غائم مع استقرار بدرجات الحرارة

يتحول الطقس الى ممطر خلال يومي الجمعة والسبت وتكون الامطار متمركزة بشكل لافت في المناطق الجنوبية.

الحرارة على الساحل: 20 نهاراً و 14 ليلاً

في البقاع: 13 نهاراً و 04 ليلا

على الجبال 1200 متر: 14 نهاراً و 03 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 07 نهاراً و -4 ليلاً

الرياح: غربية سرعتها 10 كم في الساعة تشتد لتلامس 30 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1022hpa

الرطوبة: 65%

حالة البحر: منخفض الموج، حرارة المياه 21

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