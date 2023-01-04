كبلوه وسرقوه في زغرتا.. وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهم في الفيدار وزوق مصبح

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أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي أنه وبتاريخ 20/12/2022، وفي بلدة بحويتا قضاء زغرتا، اقدم مجهولون على الدخول الى منزل أحد المسنّين وقاموا بتكبيله والعاملة المنزليّة، بوساطة حبل، وسرقوا مبلغ /5،700/ دولار أميريكي و/3،000،000/ ل.ل وسلسلة من الذّهب، وهاتفين خلويين ولاذوا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.على إثر ذلك، باشرت شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية لكشف الفاعلين، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة توصّلت الشّعبة الى تحديد كامل هويّة أفراد العصابة التي نفذت عملية السّلب، وهم اللبنانيّون:أ. ن (مواليد عام 1998)ب. د. (مواليد عام 1998)ج. ص. (مواليد عام 1996)أعطيت الأوامر إلى دوريّات الشّعبة للعمل على تحديد مكان وجودهم وتوقيفهم.بتاريخ 29/12/2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت القطعات المختصّة في الشّعبة من تحديد مكان تواجدهم في منطقتي الفيدار وزوق مصبح، حيث نفّذت دوريّات الشّعبة مداهمات متزامنة نتج عنها توقيفهم جميعًا، وتمّ ضبط مبلغ /200/ دولار أميركي، و/4،000،000/ ليرة لبنانية من الأموال المسروقة.بالتحقيق معهم اعترفوا بما نُسِب إليهم وأنّهم نفّذوا عملية السّلب المذكورة على متن سيارة مستأجرة قاموا بنزع لوحاتها قبل تنفيذ العملية.أجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا القضاء المختص، بناءً على إشارته.