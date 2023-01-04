وفد "حزب الله" في بكركي.. رمزية "الشكل" تغلب "المضمون"!

صحيح أنّ زيارة وفد "حزب الله" إلى بكركي أدرِجت في خانة اجتماعيّة وفق مبدأ "تقديم التهنئة بالأعياد" للبطريرك الماروني بشارة الراعي، وفق تعبير رئيس المجلس السياسي في الحزب إبراهيم أمين السيد، الذي رفض الحديث عن صفحتين قديمة وجديدة بين الجانبين، عازيًا "التباعد" إلى الظروف الصحية الناجمة عن فيروس كورونا، التي "تسببت بفسحة زمنية تزيد من الشوق"، وفق توصيفه.

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لكنّ الصحيح أيضًا أنّ الزيارة تكتسب أهمية لا لبس فيها، أولاً من حيث الشكل الذي لا مبالغة في القول إنّه "تفوّق" على المضمون، خصوصًا انّ اللقاء بين الجانبين "قفز"، إن جاز التعبير، فوق القضايا الخلافية بين الطرفين، وعلى رأسها دعوة البطريرك الماروني إلى "تدويل" الأزمة اللبنانية، من خلال مؤتمر دولي، ليس سرًا اعتراض "حزب الله" الشديد عليه، وهو ما عبّر عنه أمينه العام السيد حسن نصر الله أكثر من مرّة.



ولعلّ أهمية الزيارة تكمن أيضًا، بهذا المعنى، في توقيتها السياسيّ "المعقّد"، والذي فرض استحقاق الانتخابات الرئاسية على رأس "الأجندة" التي ناقشها الجانبان، اللذان يختلفان أيضًا على "مقاربتها" من الناحية الديمقراطية، رغم تعمّد السيد إبراهيم أمين السيد إبداء الإيجابية، بحديثه عن "حرص متبادل" لانتخاب رئيس جديد من أجل النهوض بالبلاد والخروج من الأزمة، توازيًا مع دعوته "الثابتة" إلى حوار جامع بين اللبنانيين.



"دبلوماسية معبّرة"



يمكن اعتبار "الدبلوماسية" التي تسلّح بها رئيس وفد "حزب الله" في تصريحاته إلى الصحافيين بعد اللقاء مع الراعي، رغم الأسئلة "المثيرة" التي سعى البعض لطرحها عليه، "رسالة" بحدّ ذاتها، أراد الحزب إيصالها من خلف الزيارة ذات "الطابع الاجتماعي"، إن جاز التعبير، إذ فُسّرت على أنّها محاولة للبناء على "المشتركات" بالدرجة الأولى، وهو ما عزّزته الأجواء "الودية" التي أكّدتها أوساط الجانبين. ولعلّ أهمية الزيارة تكمن أيضًا، بهذا المعنى، في توقيتها السياسيّ "المعقّد"، والذي فرض استحقاق الانتخابات الرئاسية على رأس "الأجندة" التي ناقشها الجانبان، اللذان يختلفان أيضًا على "مقاربتها" من الناحية الديمقراطية، رغم تعمّد السيد إبراهيم أمين السيد إبداء الإيجابية، بحديثه عن "حرص متبادل" لانتخاب رئيس جديد من أجل النهوض بالبلاد والخروج من الأزمة، توازيًا مع دعوته "الثابتة" إلى حوار جامع بين اللبنانيين.يمكن اعتبار "الدبلوماسية" التي تسلّح بها رئيس وفد "حزب الله" في تصريحاته إلى الصحافيين بعد اللقاء مع الراعي، رغم الأسئلة "المثيرة" التي سعى البعض لطرحها عليه، "رسالة" بحدّ ذاتها، أراد الحزب إيصالها من خلف الزيارة ذات "الطابع الاجتماعي"، إن جاز التعبير، إذ فُسّرت على أنّها محاولة للبناء على "المشتركات" بالدرجة الأولى، وهو ما عزّزته الأجواء "الودية" التي أكّدتها أوساط الجانبين.