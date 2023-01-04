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لبنان

هاشم: السياسات المتبعة منذ سنوات لحل معضلة الكهرباء لم تكن إلا وعوداً فارغة

Lebanon 24
04-01-2023 | 04:01
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أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم الى أن "السجال الذي يحيط باستيراد الفيول وساعات التغذية، كشف عقم السياسات المتبعة منذ سنوات طويلة لحل معضلة الكهرباء ولم تكن إلا وعودا فارغة".

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وفي تصريح له، قال هاشم: "ما زال اللبنانيون ينتظرون كهرباء الاربع والعشرين ساعة وتخفيضها الى ان وصلنا الى صفر تغذية".
 
 
وسأل: "ألا يكفي كل هذا الانتظار والكلام كلام؟"، مضيفا: "ما ينتظره اللبنانيون هو إجراءات تنفيذية وتغذية وإنارة بعيدا من التمنيات أو المحاولات وبعيدا من الارتجال والقرارات التي تزيد الامور سوءا وتزيد في الهدر والخسائر".
 
 
وتابع: "فما يتردد عن حجم ملايين الدولارات التي يتكبدها اللبنانيون نتيجة استقدام بواخر دون مسوغات قانونية وبدون مقدمات في الوقت الذي يموت فيه المرضى على ابواب المستشفيات وهم احق وليتحمل المسؤولية من اتخذ قرارا استباقيا ارتجاليا غير مسند الى اي اسس قانونية".
 
 
وختم متسائلا: "فإلى متى سياسية الامعان في التوجهات الخاطئة والتي يدفع ثمنها الناس ضرائب وودائع؟". (الوكالة الوطنية)
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