العبسي الى روما للمشاركة في الصلاة عن نفس البابا الراحل بندكتوس

غادر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي بيروت متوجها الى الفاتيكان، للمشاركة في الصلاة عن نفس البابا المتقاعد بندكتوس وتقديم التعازي الى البابا فرنسيس والكرادلة. (الوكالة الوطنية)

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