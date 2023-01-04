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لبنان

العبسي الى روما للمشاركة في الصلاة عن نفس البابا الراحل بندكتوس

Lebanon 24
04-01-2023 | 04:37
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غادر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي بيروت متوجها الى الفاتيكان، للمشاركة في الصلاة عن نفس البابا المتقاعد بندكتوس وتقديم التعازي الى البابا فرنسيس والكرادلة. (الوكالة الوطنية)
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العبسي

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