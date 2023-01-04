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لبنان

الموت يغيّب شقيق رئيس "المجلس الوطني للاعلام"

Lebanon 24
04-01-2023 | 05:15
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توفّي محمد حسن محفوظ، شقيق رئيس "المجلس الوطني للاعلام" عبد الهادي محفوظ. 

يصلى على جثمانه الثانية من بعد ظهر يوم غد الخميس ويوارى في الثرى في جبانة مدينة الهرمل، كما تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزله في الهرمل.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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لبنان

تعازي ووفيات

المجلس

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