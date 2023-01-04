الموت يغيّب شقيق رئيس "المجلس الوطني للاعلام"

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توفّي محمد حسن محفوظ، شقيق رئيس "المجلس الوطني للاعلام" عبد الهادي محفوظ.يصلى على جثمانه الثانية من بعد ظهر يوم غد الخميس ويوارى في الثرى في جبانة مدينة الهرمل، كما تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزله في الهرمل.