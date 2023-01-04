نائب يحذّر من "كارثة" تحدق بأبناء البلدات المجاورة لمطمر الناعمة!

غرد النائب جورج عدوان عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "أمام خطر توقف تنفيس الغازات المنبعثة من مطمر الناعمة وحرقها بعد إبلاغ الشركة المشغلة موظفيها بالتوقف عن العمل، ناهيك عن تسرب عصارة النفايات الى جوف الأرض مع ما تحمله من مواد سامة، نحذر من كارثة محتملة تهدد أبناء البلدات المجاورة للمطمر! ألا يكفيهم ما تحملوه لأكثر من 20 عاما؟".

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