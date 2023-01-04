العلية: من يخشون الشفافية هم أهل العتمة

قال رئيس هيئة الشراء العام جان العلية رداً على وزير الطاقة السابقة النائبة ندى بستاني، إنّ "صلاحيات هيئة الشراء العام هي رقابية رصدية ولضبط مكامن الخلل وتقديم تقارير إلى الجهات المعنية ولا تملك هي صلاحيات منع المناقصات".

Advertisement

وأشار العلية في مؤتمر صحافيٍّ إلى أنّه "لا يجب دفع الغرامات عن بواخر الفيول من المال العام، لانها تترتب عن خطأ شخصيّ".

وأكّد أنّ "هناك نهجاً ما لا يريد إطلاق المناقصة".

وشدّد العلية على أنّه "يجب التدقيق الجنائي بكلّ الصفقات العمومية التي لم تعرف المستفيد النهائي من هذه الصفقات، والتدقيق في مصرف لبنان وحده لا يكفي".

ولفت إلى أنّ "هيئة الشراء العام لا تستهدف أي وزارة"، وأضاف: "انا أنتمي إلى فريق إسمه الوطن ولبنان وهذا سبب خلافهم معي ونهجهم لبنان الحصص". وقال: " أرى مخالفات متكررة لقوانين تصلح لأن تكون أدلة لإدانة جنائية".



وتابع العلية: "هني بدن يغلطوا ويلي بدو يعترض على الغلط بدن يقدموا فيه شكوى"، وقال: "من يخشى الشفافية هم أهل العتمة".