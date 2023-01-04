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لبنان
هذا ما أعلنه الحجار عن المستفيدين من "أمان"... هل يتمّ تجديد البرنامج؟
Lebanon 24
04-01-2023
|
05:57
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أوضح المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور الحجار في بيان بعد الاجتماع الأسبوعي للجنة التقنية لبرنامج "أمان" أنه "بعد مرور أقل من عام على انطلاق مرحلة الدفع للمستفيدين من برنامج أمان، بلغ عدد الأسر اللبنانية المستفيدة من البرنامج لغاية اليوم 76,403 أسرة من أصل 150,000 أسرة يجب أن تستفيد من البرنامج، موزعة على المناطق كافة. تستفيد كل أسرة من حوالات ماليّة لمدة سنة واحدة على أن تُرسَل الحوالة الأخيرة نهاية الشهر كانون الثاني 2023 الحالي للأسر التي كانت تقبض بشكل منتظم، وستُستَكمل عمليّة إرسال الحوالات للأسر الأخرى التي لم تتلق بعد 12 حوالة".
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أضاف البيان: "أما بالنسبة إلى التجديد لبرنامج أمان في العام 2023، فإن الدولة تسعى إلى الاستدانة من البنك الدولي، وهذه الآلية تتطلب بضعة أشهر. تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ برنامج أمان مستمر لإستكمال إستفادة أُسَرٍ جديدة وتحقيق الهدف الاساسي، وهو استفادة 150,000 أسرة لبنانية، مع الأخذ في الاعتبار: الأسر التي تقدمت بشكاوى على الخط الساخن ومدى أحقية استفادتها، حل مشكلة الدفع المتوقف لمجموعة كبيرة من الاستمارات وذلك بهدف التدقيق فيه، الأسر التي تم التواصل معها وتعذّر زيارتها سابقاً على أن تكون أفضليّة الاستفادة لمن تنطبق عليهم المعايير من ذوي الإحتياجات الخاصة والمسنين والأسر التي تضمّ أفراد يعانون من أمراضٍ مستعصية والعائلات الصغيرة".
وختم: "على صعيد الدعم التربوي للأفراد المستفيدين من برنامج أمان والمولودين بين العام 2004 و 2010، إن عمليّة إضافة المعلومات المتعلّقة بالطلاب والعقبات التقنيّة التي تواجهها قيد المتابعة مع فريق عمل وزارة التربية والتعليم العالي، على أن يصدر لاحقا قرار واضح بالنسبة إلى تمديد مهلة إضافة المعلومات الخاصة بالطلاب".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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