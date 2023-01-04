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لبنان
عند حاجز ضهر البيدر... ماذا حصل ليلة رأس السنّة؟ (صور)
Lebanon 24
04-01-2023
|
05:53
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صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـــــــــة البلاغ التالي:
الساعة 18،20 من تاريخ 31-12-2022 أوقف عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي شخصًا على متن فان لنقل الركّاب متّجهًا من البقاع إلى بيروت وذلك للاشتباه به، وهو المدعو:
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- ي. د. (مواليد عام 1972، لبناني)
بتفتيشه، عُثر على:
- /6/غ من مادة الهيرويين
- /22/ حبة كبتاغون
أودع مع المضبوطات مخفر ضهر البيدر لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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