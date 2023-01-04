عند حاجز ضهر البيدر... ماذا حصل ليلة رأس السنّة؟ (صور)

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صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـــــــــة البلاغ التالي:الساعة 18،20 من تاريخ 31-12-2022 أوقف عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي شخصًا على متن فان لنقل الركّاب متّجهًا من البقاع إلى بيروت وذلك للاشتباه به، وهو المدعو:- ي. د. (مواليد عام 1972، لبناني)بتفتيشه، عُثر على:- /6/غ من مادة الهيرويين- /22/ حبة كبتاغونأودع مع المضبوطات مخفر ضهر البيدر لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص.