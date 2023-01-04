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لبنان

بستاني تغرّد عن اعتماد بواخر الفيول... ماذا قالت؟

Lebanon 24
04-01-2023 | 06:34
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غردت النائبة ندى بستاني عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "بالوثيقة: الرئيس ميقاتي بيعطي موافقة استثنائية لفتح اعتماد بواخر الفيول. بغض النظر عن دستورية الموافقة الاستثنائية، كيف بـ23
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كانون الأول ما كان في لزوم لمجلس وزراء وما كان في مشكلة بفتح الاعتمادات واليوم فجأة صار في لزوم وصار في مشكلة؟؟".
 
 
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