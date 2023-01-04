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لبنان

حجار وشرف الدين تقدما بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة لابطال المرسومين 10948 و10949

Lebanon 24
04-01-2023 | 07:07
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أفادت "الجديد" أنّ وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار ووزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين تقدما اليوم بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة لإبطال المرسومين 10948 و10948 الصادران في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة.
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الحجار

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