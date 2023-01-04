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لبنان

"مطمر الناعمة"... ياسين: لا يوجد خوف كبير من انفجار

Lebanon 24
04-01-2023 | 07:38
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 أوضح وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين "ان تشغيل مطمر الناعمة تابع لإدارة الانماء والاعمار وان دور وزارة البيئة هو فقط في المراقبة والتدقيق، وليس لدينا دور مباشر لإدارة المطامر في لبنان ونحن تدخلنا السنة الماضية لحل الموضوع ونتواصل مع مجلس الانماء والاعمار لمتابعة قضية تجديد العقد وتوقف الشركة عن العمل".
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وقال الوزير ياسين في حديث إلى "صوت كل لبنان": "ان تجديد العقد يحتاج إلى انعقاد مجلس الوزراء أو موافقة استثنائية لأنه متعلق بالصيانة ومتابعة المطمر مثلما حصل السنة الماضية لتجديده.. هذا من الناحية الادارية، اما من الناحية الفنية والخطر فالغازات المنبعثة من مطمر الناعمة بحاجة إلى مراقبة وتنفيس والاهم هو تشغيل محطات الكهرباء في المطمر، ولكن للأسف الموضوع متوقف بين وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان من جهة ووزارة المالية حيث لم يتم الاتفاق على طريقة التلزيم لتشغيل المحطة واعطاء المناطق 7 ميغاوات وهذا اهم شيء لكي لا ينبعث الغاز في الهواء".

وأضاف "الخطر في مطمر الناعمة لا يضاهي الخطر الذي كان قائماً في مكبّي صيدا وطرابلس، باعتبارهما مكبّين عشوائين، لان مطمر الناعمة كان تحت إدارة مقبولة، ولكن لا نستطيع ان نترك المطمر بدون صيانة ومتابعة."

وتابع: "الشركة العاملة في المطمر لم تتركه وهناك تنفيس للغاز بالحد الأدنى كي لا يحصل أي حريق مثلما حصل في طرابلس، فالموجود في مطمر الناعمة هو خزانات غاز وهي بحاجة دائمة إلى صيانة وهذه الخزانات موصولة بأنابيب الى داخون الذي يحرق الغاز".

وطمأن أنه "لا يوجد خوف كبير من انفجار"، لكنه أشار إلى "أن الضرر موجود على البيئة والصحة وعلى الناس، والخطورة إذا تم اهمال الموضوع"، وختم "سأقوم اليوم باتصالات مع المعنيين ومع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي".
المصدر: الوكالة الوطنية
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