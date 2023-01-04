الجيش أوقف مطلوباً أثناء سلوكه طريق وادي هاب - ضهر العين

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش أوقف أحد الاشخاص أثناء سلوكه طريق وادي هاب - ضهر العين.



وبحسب ما أفادت المصادر، فإنّ الموقوف مطلوب بمذكرات عدّة.