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لبنان

الجيش أوقف مطلوباً أثناء سلوكه طريق وادي هاب - ضهر العين

Lebanon 24
04-01-2023 | 08:06
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش أوقف أحد الاشخاص أثناء سلوكه طريق وادي هاب - ضهر العين.

وبحسب ما أفادت المصادر، فإنّ الموقوف مطلوب بمذكرات عدّة.
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