بري إستقبل السفير الهندي وبحث مع بو صعب وزوار في الاوضاع العامة

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفير الهندي في لبنان الدكتور سهيل أجاز خان، حيث تم عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين .والتقى بري نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وعرض معه المستجدات السياسية والاوضاع العامة وشؤونا تشريعية.كما استقبل بري النائب الاول لحاكم مصرف لبنان الدكتور وسيم منصوري .على صعيد آخر، أبرق الرئيس نبيه بري الى الحبر الأعظم البابا فرنسيس، معزيا برحيل البابا بنديكتوس السادس عشر، لافتا الى أنه "برحيله يخسر العالم قامة روحية كبيرة نذرت نفسها لنشر وتعزيز ثقافة السلام والمحبة والتعايش بين الشعوب".