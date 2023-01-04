مخطوفان منذ 3 أشهر... ماذا أرسل الخاطفون لوالد غالب ومهند؟

ناشد والد الطفلين غالب ومهند العروب المخطوفين منذ 3 أشهر في بيان، قائد الجيش والأمم المتحدة ومنظمة حقوق الإنسان وسفراء ودول الاتحاد الاوروبي التدخل لتحرير إبنيه، وذلك بعدما أرسل الخاطفون له صورة لأحد أولاده، وهو مكبل برجليه ومعلق بسقف إحدى الغرف.

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