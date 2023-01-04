الجيش أوقف مطلوباً في مدينة الميناء

أفادت مندوب "لبنان 24"، أنّ دورية من الجيش أوقفت المدعو "ا.خ" بالقرب من مستديرة الساعة في مدينة الميناء.

والجدير بالذكر أنّ الموقوف مطلوب للقضاء بمذكرة توقيف، وقد أُحيل إلى التحقيق بإشراف القضاء المختص.