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لبنان

الجيش أوقف مطلوباً في مدينة الميناء

Lebanon 24
04-01-2023 | 09:14
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أفادت مندوب "لبنان 24"، أنّ دورية من الجيش أوقفت المدعو "ا.خ" بالقرب من مستديرة الساعة في مدينة الميناء.
 
 
والجدير بالذكر أنّ الموقوف مطلوب للقضاء بمذكرة توقيف، وقد أُحيل إلى التحقيق بإشراف القضاء المختص.
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