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لبنان

رئيس مجلس ادارة "توتال انرجيز": الشركة مستعدة للاسراع في عملية التنقيب في البلوك 9

Lebanon 24
04-01-2023 | 10:01
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استقبل سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان المدير العام، رئيس مجلس ادارة شركة  "توتال انرجيز" باتريك بيوانيه في دار السكن، حيث اكد الاخير على استعداد الشركة الفرنسية الاسراع في عملية التنقيب في البلوك 9.
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