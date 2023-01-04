رئيس مجلس ادارة "توتال انرجيز": الشركة مستعدة للاسراع في عملية التنقيب في البلوك 9

استقبل سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان المدير العام، رئيس مجلس ادارة شركة "توتال انرجيز" باتريك بيوانيه في دار السكن، حيث اكد الاخير على استعداد الشركة الفرنسية الاسراع في عملية التنقيب في البلوك 9.

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