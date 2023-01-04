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لبنان

جنبلاط أبرق الى البابا فرنسيس معزياً بوفاة بنديكتوس السادس عشر

Lebanon 24
04-01-2023 | 10:14
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أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط الى قداسة الحبر الاعظم البابا فرنسيس معزياً بوفاة قداسة البابا السابق بنديكتوس السادس عشر.
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