قائد الجيش استقبل السفير الكوري

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السفير الكوري في لبنان السيد IL PARK يرافقه الملحق العسكري العقيد JAEHO OH، وتناول البحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين.

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