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لبنان

قائد الجيش استقبل السفير الكوري

Lebanon 24
04-01-2023 | 10:21
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة،  السفير الكوري في لبنان السيد IL PARK يرافقه الملحق العسكري العقيد JAEHO OH، وتناول البحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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