عبدالله: لاتخاذ التدابير المطلوبة لضمان استمرار صيانة مطمر الناعمة

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أعلن عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبدالله، أنه "متابعة لموضوع مطمر الناعمة واستكمال أعمال الصيانة فيه، وحرصا على أمن وصحة سكان جواره، فقد أجرى اتصالات هاتفية مع كل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير البيئة الدكتور ناصر ياسين، ورئيس مجلس الإنماء والأعمار نبيل الجسر ومفوض الحكومة في المجلس زياد نصر، حيث تبين ان الجهة المولجة أعمال الصيانة، لم تصرف لها مستحقاتها منذ اكثر من سنة، وهي بحاجة لتجديد العقد بمرسوم من قبل مجلس الوزراء".وتمنى عبدالله على "الرئيس ميقاتي إدراج هذا الموضوع في أقرب جلسة لمجلس الوزراء، حرصا على سلامة الناس في محيط المطمر، واتخاذ الإجراءات والتدابير المطلوبة لضمان استمرار صيانة المطمر، وكذلك استكمال خطوات إعادة تشغيل معمل الكهرباء فيه".