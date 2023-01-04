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لبنان

في هذا التاريخ... أوّل جلسة محاكمة علنية في ملف إنفجار التليل (صورة)

Lebanon 24
04-01-2023 | 10:35
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حُدّد تاريخ الجمعة 13 كانون الثاني 2023، لإجراء أوّل جلسة محاكمة علنية في ملف انفجار التليل أمام المجلس العدلي برئاسة الرئيس الأوّل القاضي سهيل عبود.
 
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