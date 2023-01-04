فاطمة مفقودة... هل شاهدتموها؟

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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:- فاطمة حسن فرحات (مواليد عام 1950، لبنانيّة)التّي غادرت منزلها الكائن في حارة حريك – حيّ ماضي حوالي الساعة 16،00 من تاريخ 2/1/2023 ولم تَعُد لغاية تاريخه، علمًا أنّها تُعاني من مرض الزهايمر.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة حارة حريك في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 541501-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.