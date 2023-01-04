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لبنان

كم بلغ سعر الدولار مساء؟

Lebanon 24
04-01-2023 | 14:15
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 43000 و43200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ، وهي نفس التسعيرة التي سُجلت عصراً في السوق الموازية.
 
 
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