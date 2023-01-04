كم بلغ سعر الدولار مساء؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 43000 و43200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ، وهي نفس التسعيرة التي سُجلت عصراً في السوق الموازية.

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