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لبنان

نقابة مستخدمي وعمال مياه الجنوب: لمعالجة موضوع قبض الرواتب

Lebanon 24
04-01-2023 | 11:35
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حيّت نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الجنوبي "كل العمال والمستخدمين في المؤسسة التي تكاد تكون الوحيدة في لبنان التي قامت ومازالت بوجباتها الوظيفية والاخلاقية تجاه أهلها، ولو بالامكانيات المحدودة المتوفرة، ولكن ويا للأسف رغم كل ما يعانيه العامل في هذه الظروف الصعبة نرى بعض المصارف تتعاطى بلسبية واستنسابية تجاه العامل صاحب الدخل المحدود، فتارة تقبل تحويل راتبه من خلال التعميم رقم 161 الصادر عن حاكم مصرف لبنان إلى دولار، وطوراً تقول لا توجد تغطية، فتضيع الحقوق ويتآكل الراتب، وكل مصرف يغني على ليلاه".
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وناشدت المؤسسة في بيان، "المعنين أن يتدخلوا وإلا سوف نضطر آسفين إلى عدم القيام بأي إصلاحات او أي خدمة من مؤسستنا للفروع التي هي ضمن نطاق استثمار المؤسسة في كل مناطق الجنوب".

 
وأملت أن "تتم معالجة الموضوع بما خصّ عمال ومستخدمي مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، حتى لا نضطر إلى اتخاذ مواقف تصعيدية".
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