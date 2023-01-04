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لبنان

حريق في هذه المنطقة.. والاسباب غير معروفة (صورة)

Lebanon 24
04-01-2023 | 11:54
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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن قيام فرق الاطفاء في الدفاع المدني باخماد حريق داخل "بورة" لقطع السيارات، في محلة شارع البزار في منطقة التبانة في طرابلس. وغطى الدخان سماء المنطقة فيما لم يسجل اي اصابات بشرية. 
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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