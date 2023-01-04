حريق في هذه المنطقة.. والاسباب غير معروفة (صورة)

أفادت مراسلة "لبنان 24" عن قيام فرق الاطفاء في الدفاع المدني باخماد حريق داخل "بورة" لقطع السيارات، في محلة شارع البزار في منطقة التبانة في طرابلس. وغطى الدخان سماء المنطقة فيما لم يسجل اي اصابات بشرية.

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