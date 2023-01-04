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لبنان
احتجاز هواتف خلوية ومذكرات توقيف وجاهية.. تفاصيل جديدة حول ملف الدوائر العقارية
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
04-01-2023
|
12:09
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من بعبدا الى عاليه، فُتح ملف الدوائر العقارية على مصراعيه، وسط معلومات تؤكد انّ التوقيفات ستطال موظفين في "عقارية" المتن في منطقة الزلقا كمرحلة مقبلة من عملية "تطهير" هذه الدوائر من الفساد المستشري فيها، بعد جملة التوقيفات التي بدأت من الدائرة العقارية في بعبدا قبل اسابيع وامتدت اليوم الى الدائرة العقارية في عاليه.
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وتفيد مصادر مطلعة لـ"لبنان 24" انّ عدد الموقوفين اصبح 14 موقوفاً، إضافة الى عدد كبير من الموظفين الذين تم استجوابهم وتركهم بسندات كفالة، و 6 سماسرة من عقارية بعبدا جرى تركهم رهن التحقيق، بعد حجز هواتفهم، ويتم حالياً تفريغ داتا الهواتف للحصول على معلومات إضافية تفيد في مسار التحقيقات الجارية.
وبحسب المصدر فانّه "جرى اليوم التحقيق مع 5 موظفات من عقارية بعبدا من قبل قاضي التحقيق نقولا منصور الذي اصدر مذكرات توقيف وجاهية بحقهن".
امّا على مستوى عقارية عاليه، فيؤكد المصدر انّه تم توقيف امين سجل عقاري ورؤساء مكاتب وموظفين، ولكن لم تبدأ التحقيقات بعد معهم، حيث لا يزالون يتواجدون لدى شعبة المعلومات.
وبحسب المعلومات، فانّه في الوقت الذي تم فيه فتح ملف الدوائر العقارية، كان من المفترض ان تبدأ سبحة التوقيفات من عاليه، حيث لا يُستهان بحجم الفساد المتواجد هناك، على غرار عقارية بعبدا.
تحركات لأهالي الموقوفين
أمّا الجديد، وبحسب معلومات "لبنان 24" فانّ أهالي الموقوفين يتحضرون لتحركات احتجاجية امام القضاء اعتراضاً على ما يعتبرونه "توقيفات تعسفية" بحق ابنائهم. وللغاية يتم التواصل مع محامين لاستكمال الإجراءات وتحديد موعد للتحرك امام القضاء.
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