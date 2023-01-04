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لبنان

قتيلان في حادث سير مروع!

Lebanon 24
04-01-2023 | 12:15
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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن سقوط قتيلين اثر حادث سير مروع بين سيارتين في فيطرون كسروان. 
وحضرت القوى الامنية وفرق الاسعاف والدفاع المدني الى مكان الحادث.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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