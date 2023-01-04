قتيلان في حادث سير مروع!

أفادت مراسلة "لبنان 24" عن سقوط قتيلين اثر حادث سير مروع بين سيارتين في فيطرون كسروان.

وحضرت القوى الامنية وفرق الاسعاف والدفاع المدني الى مكان الحادث.

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