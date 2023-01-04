الصمد: للتّحلي بالحكمة والهدوء

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ناشد النائب جهاد الصمد أهالي الضنية وبلدتي سير وبخعون خاصة، اثر ما جرى أمس في بلدة سير، "حقن الدماء وحجب الدم، وعدم الانجرار وراء ردات الفعل التي يدفع ثمنها الأبرياء عادة، ولان حجب الدم مثل الجهاد في سبيل الله، كما أدعو الجميع للاحتكام الى الشرع الاسلامي الحنيف".وطالب الصمد في بيان "التحلي بالحكمة والهدوء، وعدم اللجوء الى اثارة النعرات والعصبيات والكراهية والتحريض، فمن لديه كلمة طيبة فليقلها او فليصمت، لان الفتنة نائمة، لعن الله من ايقظها".