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لبنان

نعمة افرام يحذر.. ونديم الجميل يرد: "بلا أمن ذاتي"

Lebanon 24
04-01-2023 | 12:36
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ردّ النائب نديم الجميل في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" على النائب نعمة افرام الذي تحدث محذرا من "إجبار اللبنانيين اللجوء الى الأمن الذاتي في مواجهة انحلال مؤسسات الدولة المركزية"، وقال الجميل: "زميلي العزيز، قوموا بتنظيم مبادرة Neighborhood Watch كالتي قمنا بها في الاشرفية، وانا وجمعية اشرفية ٢٠٢٠ بالتصرف للمساعدة.
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مبادرتنا في الاشرفية نموذج يحتذى به.
بالوقت الحاضر فكّر ب Neighborhood Watch وبلا امن ذاتي…".
 
 
وكان افرام كتب في وقت سابق عبر حسابه على "تويتر": "إلى متى هذا الفجور في سرقة الكابلات الكهربائيّة على امتداد لبنان، وآخرها التسبّب بحرمان مدرسة سان سوفور وكنيسة الصليب المقدس والإكليريكيّة المخلّصيّة في كسروان من تأدية رسالتها؟ حذار إجبار اللبنانيين اللجوء الى الأمن الذاتي في مواجهة انحلال مؤسسات الدولة المركزية".
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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