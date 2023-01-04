نعمة افرام يحذر.. ونديم الجميل يرد: "بلا أمن ذاتي"



Advertisement مبادرتنا في الاشرفية نموذج يحتذى به.

بالوقت الحاضر فكّر ب Neighborhood Watch وبلا امن ذاتي…". ردّ النائب نديم الجميل في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" على النائب نعمة افرام الذي تحدث محذرا من "إجبار اللبنانيين اللجوء الى الأمن الذاتي في مواجهة انحلال مؤسسات الدولة المركزية"، وقال الجميل: "زميلي العزيز، قوموا بتنظيم مبادرة Neighborhood Watch كالتي قمنا بها في الاشرفية، وانا وجمعية اشرفية ٢٠٢٠ بالتصرف للمساعدة.مبادرتنا في الاشرفية نموذج يحتذى به.بالوقت الحاضر فكّر ب Neighborhood Watch وبلا امن ذاتي…".

زميلي العزيز، قوموا بتنظيم مبادرة Neighborhood Watch كالتي قمنا بها في الاشرفية، وانا وجمعية اشرفية ٢٠٢٠ بالتصرف للمساعدة.

مبادرتنا في الاشرفية نموذج يحتذى به.

بالوقت الحاضر فكّر ب Neighborhood Watch وبلا امن ذاتي…@Achrafieh2020 — Nadim Gemayel (@nadimgemayel) January 4, 2023

وكان افرام كتب في وقت سابق عبر حسابه على "تويتر": "إلى متى هذا الفجور في سرقة الكابلات الكهربائيّة على امتداد لبنان، وآخرها التسبّب بحرمان مدرسة سان سوفور وكنيسة الصليب المقدس والإكليريكيّة المخلّصيّة في كسروان من تأدية رسالتها؟ حذار إجبار اللبنانيين اللجوء الى الأمن الذاتي في مواجهة انحلال مؤسسات الدولة المركزية".