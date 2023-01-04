نعمة افرام يحذر.. ونديم الجميل يرد: "بلا أمن ذاتي"

زميلي العزيز، قوموا بتنظيم مبادرة Neighborhood Watch كالتي قمنا بها في الاشرفية، وانا وجمعية اشرفية ٢٠٢٠ بالتصرف للمساعدة.
مبادرتنا في الاشرفية نموذج يحتذى به.
بالوقت الحاضر فكّر ب Neighborhood Watch وبلا امن ذاتي…@Achrafieh2020
— Nadim Gemayel (@nadimgemayel) January 4, 2023
زميلي العزيز، قوموا بتنظيم مبادرة Neighborhood Watch كالتي قمنا بها في الاشرفية، وانا وجمعية اشرفية ٢٠٢٠ بالتصرف للمساعدة.
مبادرتنا في الاشرفية نموذج يحتذى به.
بالوقت الحاضر فكّر ب Neighborhood Watch وبلا امن ذاتي…@Achrafieh2020
إلى متى هذا الفجور في سرقة الكابلات الكهربائيّة على امتداد لبنان، وآخرها التسبّب بحرمان مدرسة سان سوفور وكنيسة الصليب المقدس والإكليريكيّة المخلّصيّة في كسروان من تأدية رسالتها؟ حذار إجبار اللبنانيين اللجوء الى الأمن الذاتي في مواجهة انحلال مؤسسات الدولة المركزية
— Neemat Frem (@neematfrem) January 4, 2023
إلى متى هذا الفجور في سرقة الكابلات الكهربائيّة على امتداد لبنان، وآخرها التسبّب بحرمان مدرسة سان سوفور وكنيسة الصليب المقدس والإكليريكيّة المخلّصيّة في كسروان من تأدية رسالتها؟ حذار إجبار اللبنانيين اللجوء الى الأمن الذاتي في مواجهة انحلال مؤسسات الدولة المركزية