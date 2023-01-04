الطفلة "فاطمة" تُحارب كتلة سرطانية أكبر من حجم قلبها.. وعائلتها تناشد

تداول ناشطون عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لطفلة اسمها فاطمة الزهراء حسن، والتي تعاني من مرض السرطان وبحاجة الى عملية لاستئصال الكتلة السرطانية لتكمل من بعدها رحلة العلاج.

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وناشدت والدة الطفلة، اهل الخير للمساعدة، موضحة انّ "الكتلة بين القلب والرئتين و"سلسلة الظهر"، وحجمها أكبر من حجم قلب طفلتها".

ولفتت الى أن العملية ستجري في "الروم" في الـ12 من الشهر الحالي "الذي يصادف عيد ميلاد طفلتها، وتبلغ كلفتها 8100 دولار في حين أن المبلغ المؤمن حتى الآن 1500 دولار، ويجب تأمينه كاملاً قبل موعد إجراء العملية". وطلبت الوالدة المساعدة والتبرع مباشرة لدى المستشفى للتأكد من المستشفى من المبلغ المطلوب أو التواصل مع العائلة

على الرقم: 76726931. (رصد: لبنان 24)