شرف الدين: المطلوب حلّ جذري لهذا الملف

أكد وزير المهجرين عصام شرف الدين في حديث للـ"إم تي في" أنه تم الطعن بمرسومين صدرا عن الحكومة متعلّقين بمكبّ الكوستا برافا بسبب أضراره البيئيّة، مشيراً إلى أنه "المطلوب حلّ جذري لهذا الملف".

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