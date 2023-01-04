Advertisement

لبنان

شرف الدين: المطلوب حلّ جذري لهذا الملف

Lebanon 24
04-01-2023 | 13:38
A-
A+
Doc-P-1025918-638084617996553880.jpg
Doc-P-1025918-638084617996553880.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد وزير المهجرين عصام شرف الدين في حديث للـ"إم تي في" أنه تم الطعن بمرسومين صدرا عن الحكومة متعلّقين بمكبّ الكوستا برافا بسبب أضراره البيئيّة، مشيراً إلى أنه "المطلوب حلّ جذري لهذا الملف". 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حجار وشرف الدين تقدما بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة لابطال المرسومين 10948 و10949
lebanon 24
04/01/2023 22:40:07 Lebanon 24 Lebanon 24

شرف الدين

الكوستا برافا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:43 | 2023-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2023-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:09 | 2023-01-04
05:00 | 2023-01-04
02:30 | 2023-01-04
12:15 | 2023-01-04
15:09 | 2023-01-04
14:59 | 2023-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website