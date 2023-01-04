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لبنان

تفاصيل جديدة حول اشكال حادثة خلدة.. ما علاقة "حزب الله"؟

Lebanon 24
04-01-2023 | 14:09
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بعد الاحداث الاخيرة في خلدة وقطع الطرقات احتجاجا على توقيف المواطن موسى غصن، ما أدى الى وقوع اشتباك بين الجيش و"عرب خلدة"، ذكرت قناة الـ"lbci" أن المعلومات الأمنية تشير الى أن توقيف غصن يرتبط بعمليات اطلاق نار وقعت في خلدة قبل أسابيع على صلة بالجلسة التي عقدت في المحكمة العسكرية لمحاكمة الموقوفين من آل غصن ونوفل وجلهم من أبناء العرب، في ملف أحداث خلدة، وليس ربطاً بأحداث خلدة التي سقط فيها قتلى وجرحى بين العشائر وسرايا المقاومة وحزب الله عام 2021. (lbci)
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المصدر: lbc
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