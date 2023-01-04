Advertisement

لبنان

فجلة وزنها أكثر من 5 كيلوغرامات في الدوير (صورة)

Lebanon 24
04-01-2023 | 14:25
A-
A+
Doc-P-1025927-638084649351576706.jpg
Doc-P-1025927-638084649351576706.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إقتلع المواطن حسين أبو سعدالله قانصو فجلة من حقله الزراعي في بلدة الدوير، تزن أكثر من 5 كيلوغرامات.
 
 
يشار الى أن قانصو لم يستخدم كيماويات زراعية.
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كارثة في الدوير الجنوبية!
lebanon 24
04/01/2023 22:40:19 Lebanon 24 Lebanon 24

فجلة

الدوير

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:43 | 2023-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2023-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:09 | 2023-01-04
05:00 | 2023-01-04
02:30 | 2023-01-04
12:15 | 2023-01-04
15:09 | 2023-01-04
14:59 | 2023-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website