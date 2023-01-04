بعد دير جربتا.. سرقة الكابلات تطال مجمّعاً رهبانياً في جعيتا

سرق مجهولون نحو 500 متر من كابلات كهرباء لبنان على الطريق الفرعية بين بلدتي جعيتا وسهيلة، ما ادى إلى حرمان مجمع رهباني وتربوي هي كنيسة الصليب المقدس، مدرسة السان سوڤور، والاكليريكية المخلصية، وعدد كبير من سكان المنطقتين من التغذية الكهربائية.

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