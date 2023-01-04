سرقة جسور حديدية من سكة الحديد في رياق

كشفت الاجهزة الامنية، على بقايا سكة حديد خط رياق - بعلبك في محلة الجمالية، وذلك بعدما تبين اقدام مجهولين بصورة متكررة على سرقة جسور حديدية من سكة الحديد. والجدير ذكره انّ هذه السكة تعتبر ممتلكات خاصة بالدولة ويعاقب القانون على سرقتها. (خاص: لبنان 24)

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