Advertisement

لبنان

سرقة جسور حديدية من سكة الحديد في رياق

Lebanon 24
04-01-2023 | 16:16
A-
A+
Doc-P-1025953-638084710321415620.PNG
Doc-P-1025953-638084710321415620.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت الاجهزة الامنية، على بقايا سكة حديد خط رياق - بعلبك في محلة الجمالية، وذلك بعدما تبين اقدام مجهولين بصورة متكررة على سرقة جسور حديدية من سكة الحديد.   والجدير ذكره انّ هذه السكة تعتبر ممتلكات خاصة بالدولة ويعاقب القانون على سرقتها. (خاص: لبنان 24)
Advertisement
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:43 | 2023-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2023-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
20:00 | 2023-01-04
19:30 | 2023-01-04
15:09 | 2023-01-04
14:59 | 2023-01-04
14:48 | 2023-01-04
14:37 | 2023-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website