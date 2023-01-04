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لبنان
غموض.. ووعود تبخرت
Lebanon 24
04-01-2023
|
19:30
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يُحيط غموض بمصير الوعود التي أُعطيت من الخارج لمسؤولين في ما خصَّ تحسين التغذية بالتيار الكهربائي، وما لبثت أن تبخرت، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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