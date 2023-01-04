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لبنان

"صيرفة" والمواطن

Lebanon 24
04-01-2023 | 20:00
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باتت خدمات "صيرفة" موزعة بين المركزي والمصارف وجهات خارجية، من دون تحقيق أي منافع للمواطن، الذي يُستخدم كوسيلة لخدمة هذه الأغراض، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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